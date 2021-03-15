سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية في العراق

2021/03/15 | 23:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية.وذكرت الخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين، أن صاروخين سقطا خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية …

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