السليمانية.. ندوة لدعم مواهب الاعمال اليدوية

2021/03/15 | 23:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت ندوة يوم الاثنين بمدينة السليمانية، ندوة لدعم المواهب الفنية للاعمال اليدوية من النساء بمشاركة عدد من الموهوبين اضافة للحضور عوائلهم لتشجيعهم على المضي على النجاح.

لارا فخر الدين صاحبة مشروع( ال سي ) التي نظمت الندوة " هدفي هو دعم هؤلاء النسوة في اعمالهم اليدوية التي تنافس المستورد الاجنبي، وافكارهم توازي الحداثة والجمال، نطالب من الجميع الوقوف مع هذه المواهب المميزة ليكونو اعمدة المجتمع" وعن اهمية الندوة" افتتح بالتعاون مع قاعة دريا، وشاركت فيها شابات ذات مواهب فنية باعمال الخياطة والتطريز والديكورات والاكسسوارات واعمال متنوعة يقدمن امام الحضور قصة مشوارهم في العمل والصعوبات والمعوقات التي انتصرت عليها ليصبحوا اصحاب مشاريع ناجحة."

PUKmedia عدنان الجاف

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