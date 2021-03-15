خلية الأزمة تعلق بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

2021/03/15 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت خلية أزمة محافظة الديوانية، الاثنين، تطبيق الاجراءات القانونية بحق التجار المتلاعبين باسعار المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الخلية تحسين الزركاني لـNRT عربية اليوم، (15 آذار 2021)، ان "إجراءات الحظر المفروض حسب خلية الأزمة في محافظة الديوانية يكون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد تام، أما الجزئي يكون من الثامنة مساءا وإلى الخامسة صباحا".

وأوضح الزركاني، ان "عدم التزام المواطنين للاسف بالاجراءات الوقائية هو احد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الحالات في محافظة الديوانية".

وبين، ان "هناك لجانا اقتصادية تابعة إلى جهاز الأمن الوطني في المحافظة، تشرف وتتابع بشكل يومي مسألة الأسعار وتلاعب بعض التجار، وتم تطبيق الإجراءات قانونية بحق العديد من المتلاعبين للحفاظ على ثبات الاسعار والمواد الغذائية في الأسواق المحلية".

وأشار إلى ان "الجميع يعلم بان الديوانية من المحافظات الفقيرة جدا، وهناك توصيات بمراعاة أصحاب القوت اليومي، وإذا انخفضت عدد الاصابات من فيروس كارونا يمكن رفع الحظر".

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