البرلمان يُصوت على اضافة فقرة على جدول اعماله

2021/03/15 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على اضافة فقرة على جدول اعماله.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة على جدول اعماله (تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥)”.

يشار الى ان مجلس النواب عقد، اليوم الاثنين، جلسته رقم (٤٣) برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي.

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