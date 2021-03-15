الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني تؤكد ضرورة تهيئة أرضية ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة بموعدها

2021/03/15 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني، ضرورة تهيئة أرضية ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة بموعدها، بعيدة عن التدخلات .وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان , الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني استقبلت اليوم الاثنين، بمدينة السليمانية، السفير الفرنسي برونو أوبير وخلال اللقاء، بحث الجانبان مستجدات الاوضاع والمتغيرات السياسية والاقتصادية والامنية والانتخابات المقبلة وسبل تطوير العلاقات، والتأكيد على تكثيف الجهود لإزالة العقبات وإيجاد حلول ملائمة لتجاوز المرحلة ".كما اكدت الرئاسة المشتركة، رغبة الإتحاد الوطني الكردستاني لايجاد على الحلول الدستورية للمشاكل المالية والمسائل الوطنية، واشار الى أن حلول المشاكل، في الوقت الراهن، هي في بغداد ومن الضروري اللجوء إلى لغة مشتركة ووطنية".وبشان الإنتخابات المقبلة في العراق، اكدت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة تهيئة أرضية ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة بموعدها، بعيدة عن التدخلات، كما تم تأكيد حرص وقرارات الإتحاد الوطني الكردستاني لتثبيت نظام اللامركزية من أجل تقوية موقع الإقليم وتحسين الخدمات وتوفير حياة لائقة أكثر بالمواطنين".واشار الموقع الى انه في ختام اللقاء، توافقت رؤى الجانبين حول مجمل المسائل فيما تم التأكيد على تنفيذ العمل المشترك والموحد الذي يخدم المصالح العليا للجانبين"./انتهى2

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