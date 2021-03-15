تم الاعلان يوم امس الاثنين عن القائمة الكاملة للافلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار 2021. - سمير حنا خمورو

2021/03/15 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو تم الاعلان يوم امس الاثنين عن القائمة الكاملة للافلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار 2021فيلم عربي ضمن أفضل فيلم روائي طويل دولي.



حصل فيلم مانك "Mank" للمخرج ديفيد فينشر إنتاج نيتفليكس على 10 ترشيحات رئيسيّة ، منها ترشيح لافضل فيلم وافضل مخرج وأفضل ممثل لكاري أولدمان وأفضل ممثلة مساعدة أماندا سيفريد ، وكنت قد نشرت مقالين عن الفيلم (الحوار المتمدن).



يليه ستة ترشيحات لكل من فيلم "الأب" وفيل ......





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