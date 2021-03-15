نادي الشرطة يرد على العنكوشي: تصريحات ’سينمائية’!

2021/03/15 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر نادي الشرطة بكرة القدم، الاثنين، بيانا بعد فوزه على نظيره نادي الديوانية بخمسة أهداف نظيفة في الدوري الممتاز، معبرا عن استغرابه بما صرّح به مدير النادي حسين العنكوشي.

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وقال النادي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 آذار 2021)، "بدايةً نباركُ لجماهيرنا الكبيرة الفوز الذي حققهُ فريقنا بكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز، وحظا أوفر نقولها من القلب لجماهير الديوانية".

وأضاف، "كالعادةِ فوجئنا بكمٍ من التصريحات السينمائية لرئيس نادي الديوانية (السيد حسين العنكوشي) خالفَ فيها الواقع، وتجنى بأحداثٍ لم تكن وليدةَ الصلةِ بالواقع، مُستهدفاً الروح الرياضية التي نبحث عنها ونؤسس لها من أجل أن تكون نبراساً للرياضة باعتبارها رسالةً ساميةً تجمع ولا تفرق".

وتابع، "تبقى الرياضة عموما، وكرة القدم خاصة، رابطةً للمودة والحب وإن غادرها البعض عن قصد".

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