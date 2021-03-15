البرلمان يُصوت على اضافة فقرة تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعماله

2021/03/15 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعصوت مجلس النواب، على اضافة فقرة تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعماله.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "مجلس النواب صوت على اضافة فقرة تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥على جدول اعماله".وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.

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