الولايات المتحدة ترد على طلب سوداني بشأن سد النهضة

2021/03/15 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية الأميركية أنها اطلعت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي للتوسط في الخلاف بين السودان وأثيوبيا ومصر حول سد النهضة.

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