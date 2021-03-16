حيازة الأجانب من السندات الأمريكية ترتفع للشهر الثاني

2021/03/16 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة اليابان امتلاكها لديون الولايات المتحدة لأول مرة في 6 أشهر.

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