هيفا وهبي تلفت الانظار بفيديو مثير

2021/03/16 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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لفتت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الاثنين، انظار عدد كبير من متابعيها عبر قيامها بحركة مضحة مفاجئة في فيديو جديد.

وقد انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو جديد، اليوم (15 اذار 2021) للفنانة هيفا وهبي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وقد أظهرت هيفا من خلاله طرافتها وميلها إلى المرح، حيث بدت وهي تسجله بنفسها قبل أن تقوم بحركة مضحكة مفاجئة بدفع رأسها إلى الأمام وكأنها تريد بذلك إحداث "نقزة" لدى المتابعين.

وقد اثارت هذه الحركة العديد من التعليقات حيث رأى هؤلاء أن هيفا تشيع في أوساطهم الإيجابية.

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