2021/03/16 | 00:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الولايات المتحدة الامريكية واربع دول اوربية، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً الى الحكومة السورية وداعميها.

وتضمن البيان المشترك الصادر من أميركا وبريطانيا و فرنسا و ألمانيا وإيطاليا، دعوة الى الحكومة السورية وداعميها للانخراط في عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الأزمة الإنسانية.

التالي

منذ ساعتين

إيطاليا تسجل 354 وفاة و15267 إصابة جديدة بكورونا

منذ 4 ساعات

طهران تعرض على دمشق إرسال فريق طبي للعناية بالأسد

منذ 5 ساعات

دولة عربية تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا

منذ 7 ساعات

خضوع الرئيس البولندي الأسبق لجراحة في القلب

منذ 7 ساعات

إجراءات قانونية أوروبية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”

منذ 9 ساعات

مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

منذ 12 ساعة

مسؤول أممي: الحل في سوريا ليس إنسانياً بل سياسياً

منذ 14 ساعة

نيويورك تحيي ذكرى 30 ألف ضحية لكورونا

منذ 15 ساعة

خسارة تاريخية لمعسكر ميركل في انتخابات محلية ألمانية

منذ 16 ساعة

مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الجيش في ميانمار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا واربع دول اوربية توجه دعوة مشتركة للحكومة السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا واربع دول اوربية توجه دعوة مشتركة للحكومة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).