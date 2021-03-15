مطالبة أميركية للقيادات اللبنانية بـ

2021/03/16 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الخارجية الأميركية، الاثنين، عن قلقها حيال التطورات الأخيرة في لبنان وتقاعس القيادة عن التحرك في وجه الأزمات المتعددة المستمرة.

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