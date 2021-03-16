2021/03/16 | 00:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يرد على تصريحات العنكوشي ويصفها بـ"السينمائية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يرد على تصريحات العنكوشي ويصفها بـ"السينمائية") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يرد على تصريحات العنكوشي ويصفها بـ"السينمائية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).