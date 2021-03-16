لماذا وقعت الحرب في سوريا؟

2021/03/16 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام احصائية عدد القتلى في حرب سوريا التي تطوي عقداً من الزمن اليوم، ليست دقيقة في اجماع مصادر كثيرة معنية بتلك الحرب، وانَّ عدد الضحايا يفوق الرقم المعلن ٣٨٨ ألف قتيل، وربما يصل الى نصف مليون قتيل كرقم قريب من الحقيقة.وهناك ملايين هاجرت ونزحت، ومدن اصابها الدمار الكامل وبلدات وقرى لم يعد […]

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