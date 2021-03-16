ظريف‭:‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لتسوية‭ ‬تكسر‭ ‬الجمود‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي

2021/03/16 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران‭ ‬تدرس‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬بعد‭ ‬تخريب‭ ‬ضد‭ ‬سفينتها‭ ‬في‭ ‬المتوسط بروكسل‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لكي‭ ‬تقرر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬‮«‬لتسوية‮»‬‭ ‬لكسر‭ ‬الجمود‭ ‬وإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النوويّ‭ ‬مع‭ ‬طهران‭.‬ وأفاد‭ ‬الوزير‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬نظمه‭ ‬مركز‭ ‬السياسة‭ ‬الأوروبية‭ ‬ومقره‭ […]

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