2021/03/16 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران تدرس كل الخيارات بعد تخريب ضد سفينتها في المتوسط بروكسل- طهران – الزمان قال وزير الخارجية الإيراني الاثنين إن الوقت حان لكي تقرر الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التوصل «لتسوية» لكسر الجمود وإحياء الاتفاق النوويّ مع طهران. وأفاد الوزير محمد جواد ظريف خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز السياسة الأوروبية ومقره […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف:حان الوقت لتسوية تكسر الجمود في الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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