وفاة الطبيب اليهودي الذي رحل في أوج خدمته للعراق

2021/03/16 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اصيبت‭ ‬الاوساط‭ ‬الطبية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بصدمة‭ ‬لوفاة‭ ‬أشهر‭ ‬الاطباء‭ ‬العراقيين‭ ‬المعروف‭ ‬بطبيب‭ ‬الفقراء،‭ ‬الدكتور‭ ‬ظافر‭ ‬فؤاد‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬اتباع‭ ‬الديانة‭ ‬اليهودية‭ ‬المتمسكين‭ ‬بالعراق‭ ‬وطناً‭ ‬أبدياً،‭ ‬والذي‭ ‬رحل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجىء‭ ‬في‭ ‬ازمة‭ ‬قلبية‭ ‬لم‭ ‬تمهله‭ ‬ساعات،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬عطائه‭ ‬الطبي‭ ‬لخدمة‭ ‬العراقيين‭.‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ […]

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