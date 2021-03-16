كوريا الشمالية ترد على المبادرة الأميركية للحوار: تجبنوا إثارة ’الضجّة’

2021/03/16 | 00:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت كوريا الشمالية "تحذيرا" إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، قائلة: "إذا أردتم السلام فيجب تجنب إثارة الضجة".

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية حذرت الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أنه "إذا كانت واشنطن تريد السلام فعليها أن تتجنب إثارة الضجة".

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