2021/03/16 | 00:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، عن أسباب مقاطعة نواب ممثلي المكونات الأقلية لجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.وقال كنا في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” نحن “نواب ممثلي المكونات الأقلية من المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين قاطعنا جلسة البرلمان، بالاضافة الى العديد من النواب”، مبيناً أن ذلك الأمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلي الأقليات يقاطعون جلسة التصويت على المحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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