اجتماع نيابي مشترك داخل القاعة الكبرى لتعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 01:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / مع اولى ساعات صباح اليوم الثلاثاء ، عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع اعضاء اللجنة القانونية ، داخل القاعـة الرسمية الكبرى ، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ، الذي صوت مجلس النواب على اضافته فقرة جديدة على جدول اعماله./انتهى5

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