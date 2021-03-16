استئناف‭ ‬القصف‭ ‬وحزمة‭ ‬صواريخ على‭ ‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬الجوية

2021/03/16 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا‭ ‬خسائر‭ ‬أمريكية‭ ‬وانتشار‭ ‬أمني‭ ‬عراقي‭ ‬لتعقب‭ ‬منصات‭ ‬الاطلاق‭ ‬المتحركة بغداد‭ – ‬سامراء‭ – ‬الزمان‭ ‬ جرى‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬الجوية‭ ‬بقصف‭ ‬صاروخي‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬نهاية‭ ‬لهدنة‭ ‬غير‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬تمتع‭ ‬بها‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬التي‭ ‬استقبل‭ ‬فيها‭ ‬بالا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬ومابعدها‭ ‬بقليل‭ . ‬ونفت‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬صلتها‭ ‬بالهجمات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ […]

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