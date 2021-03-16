2021/03/16 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا خسائر أمريكية وانتشار أمني عراقي لتعقب منصات الاطلاق المتحركة بغداد – سامراء – الزمان جرى استهداف قاعدة بلد الجوية بقصف صاروخي مساء الاثنين فيما يبدو نهاية لهدنة غير متفق عليها تمتع بها العراق في خلال الايام التي استقبل فيها بالا الفاتيكان ومابعدها بقليل . ونفت ايران في الاسبوع الماضي صلتها بالهجمات في العراق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف القصف وحزمة صواريخ على قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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