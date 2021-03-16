هيئة الإذاعة الكندية: تغيير متوقع يسمح لفئة عمرية بتلقي لقاح أسترازينيكا

2021/03/16 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الإذاعة الكندية "CBC"، الاثنين، أن كندا بصدد تغيير إرشاداتها الخاصة بلقاح أسترازينيكا للسماح باستخدامه للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاما، وفقا لما نقلته الهيئة عن وثائق رسمية ومصادر مطلعة.

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