مجلس النواب يستأنف جلسته بالتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 01:50 - المصدر: بغداد اليوم

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- مجلس الان يستأنف جلسته بالتصويت على مواد قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

- عدد الحضور ١٩٨ نائباً

مجلس النواب - الدائرة الإعلامية

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