البرلمان يباشر التصويت على مواد التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 01:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

باشر مجلس النواب، فجر الثلاثاء، بالتصويت على مواد التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.

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وصوت المجلس على المادة الاولى لقانون التعديل الاول.

واستأنف مجلس النواب جلسته بعد الساعة الواحدة والنصف ليلة الاثنين على الثلاثاء (16 اذار 2021)، بالتصويت على مواد قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

يتبع...

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