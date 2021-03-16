رسميا.. تعيين أول وزيرة أميركية من السكان الأصليين

2021/03/16 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، على تعيين عضوة مجلس النواب عن ولاية نيومكسيكو، ديب هالاند، وزيرة للداخلية

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