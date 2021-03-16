مجلس النواب يُصوت على المادة ثانياً في تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 02:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / صوت مجلس النواب ، في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ، على المادة ثانياً لقانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا./انتهى5

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