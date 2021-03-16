رقصة داليا - فاتن نور

2021/03/16 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور عالقة بأذيال عباءتها، كنت أرتجف من هول المشهد.



ضغطت أمي بأصبعيّ الإبهام والسبابة، على جانبيّ فم أخي الصغير ممسكة بذقنه.تأهّب الرجل السمين وزمّ عباءته، تحسّس الشيء الأسود فوق رأسه.



انتصب بجلستة، كانت عضلات وجهه نشطة بشكل لافت، تتحرك بقسوة وتواتر.



بدا لي وكأنه يلمّ شتات طعام بات في فمه ونتن.



انحنى فجأة ومطّ رأسه إلى الأمام بطريقة جعلته يشبه زرافة، أو هكذا تصورته.



قرأ شيئاً ما في سرّه بعجالة، أو ......





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