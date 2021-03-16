2021/03/16 | 02:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

باشر مجلس النواب، فجر الثلاثاء، بالتصويت على مواد التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وصوت المجلس على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من قانون التعديل الأول.

كما صوت المجلس على "مادة جديدة" لقانون التعديل الأول (الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ومجلس النواب أيضاً على (مادة جديدة) لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا: "يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي".

واستأنف مجلس النواب جلسته بعد الساعة الواحدة والنصف ليلة الاثنين على الثلاثاء (16 اذار 2021)، بالتصويت على مواد قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من سهرة البرلمان.. ’ناس’ ينشر نص التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من سهرة البرلمان.. ’ناس’ ينشر نص التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).