مجلس النواب يبدأ التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 02:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعصوت مجلس النواب، على عدد من المواد المتبقية من التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.يتبع..

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