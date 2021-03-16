بطولة إسبانيا.. ميسي يقود برشلونة لاستعادة المركز الثاني ويقترب من تحطيم رقم تشافي

2021/03/16 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، برشلونة إلى مواصلة انتفاضته واستعادة المركز الثاني من غريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب على ضيفه هويسكا (4-1) الاثنين، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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