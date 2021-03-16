2021/03/16 | 02:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية تسجيلا مصورا لتصويت مجلس النواب ، صباح اليوم الثلاثاء ، على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).