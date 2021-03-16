مجلس النواب يُصوت على مادة جديدة اخرى في تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 02:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / صوت مجلس النواب على (مادة جديدة) اخرى في قانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.تنص على ان للمحكمة امينا عاما له خبرة في القانون لا تقل عن ١٠ سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته) /انتهى5

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