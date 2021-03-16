ترحيل الدفعة الاولى من عوائل داعش خارج العراق

2021/03/16 | 03:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة ، نقل 88 عائلة من عوائل داعش تضم نساء وأطفالا كانوا في العراق ، كدفعة أولى على متن طائرة خاصة من مطار بغداد الدولي إلى جمهورية قرغيزستان، وهي بلاد جنسية المرحلين./انتهى5

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