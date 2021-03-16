البرلمان يرفع جلسته الى السادسة مساءاً

2021/03/16 | 03:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب جلسته التي عقدت ، اليوم الثلاثاء، الى الساعة السادسة من مساء اليوم .

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب رفع جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء الى الساعة السادسة من مساء اليوم “.

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