بعد التصويت على 9 مواد من التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية.. البرلمان يرفع جلسته

2021/03/16 | 03:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب جلسته الى الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء، بعد التصويت على 9 مواد من التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية.

وكشف مصدر برلماني، ان "مجلس النواب العراقي اجل التصويت على مجمل التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا لجلسة مساء اليوم من اجل إكمال القوى السياسية حواراتها".

واضاف، ان "المجلس اما يمضي بالتصويت على التعديل أو التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد بعد حل الخلافات على الفقرات المتبقية".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، إستئناف جلسة البرلمان بالتصويت على مواد تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت الدائرة في بيان ان "مجلس الان يستأنف جلسته بالتصويت على مواد قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005) قانون المحكمة الاتحادية العليا".

واضاف، ان "عدد الحضور 198 نائباً".

واشارت الى ان "المجلس صوت على المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة ومادتين جديدتين لقانون التعديل الاول قانون المحكمة الاتحادية العليا".

ولفتت الى ان "المجلس صوت على (مادة جديدة) لقانون التعديل الأول قانون المحكمة الاتحادية العليا (يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي)".

وصوت على (مادة جديدة) لقانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا: (للمحكمة امين عام له خبرة في القانون لا تقل عن 10 سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته).

كذلك صوت على (الاسباب الموجبة) لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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