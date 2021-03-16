القضاء يبحث إجراءات حماية الأطباء

2021/03/16 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

بحثَ رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع نقيب الاطباء جاسم مطشر ثامر العزاوي، توفير الحماية للاطباء.

وذكر بيان للمجلس، أن” زيدان استقبل العزاوي والنائب الاول للنقابة عامر كريم وأمين سر النقابة ابتهال شكري، وعضو المجلس – رئيس مجلس الشباب ليث محمود الزيدي، وأمين عام النقابة شامل هاشم محمود، وجرت خلال اللقاء مناقشة القوانين والاجراءات التي توفر الحماية للاطباء اثناء مزاولة عملهم”.

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