السيد الصدر يطالب المحتجين بالمشاركة في الانتخابات لإحداث التغيير

2021/03/16 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

انتقدَ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، امس الاثنين، الاعمال التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في محافظة النجف الاشرف، في حين عقدت اللجنة الامنية العليا للانتخابات اجتماعا امنيا يتعلق بالانتخابات في كربلاء المقدسة.

وقال الصدر، في تغريدة على “تويتر” ، انني “اشعر بمأساة تجاه المتظاهرين الذين احرقوا الاطارات في الطرق الرئيسة”، مبيناً اني “احس بمأساتهم وآهاتهم واسمع انينهم، فقد استحكم الفساد في بلدي”.

ودعا الصدر، “المتظاهرين الى عدم حرق الاطارات وقطع الشوارع وترهيب المارة لانها لا تؤدي الى الاعمار والذي هو هدف اساس للاحتجاجات”، مطالبا بان “يكون صوتهم عاليا في صناديق الاقتراع والمشاركة بالانتخابات لاحداث التغيير”.

في غضون ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن عقد اجتماع امني يتعلق بالانتخابات، في مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للمفوضية، ان “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عقدت اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن كريم التميمي، وبحضور عضو مجلس المفوضين عامر موسى، ومدير مكتب كربلاء علي عبد الأمير الحديدي، ونائب رئيس اللجنة الامنية الفرعية قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، وعدد من مدراء الدوائر الأمنية والدوائر الحكومية في المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث جميع التحضيرات الأمنية التي تقوم بها اللجنة الأمنية الفرعية بالتنسيق مع المفوضية واللجنة الأمنية العليا الرئيسة”.

وأكد التميمي، بحسب البيان “ضرورة تقييم الخطط الأمنية المنفذة على ارض الواقع والاطلاع على مجمل التقارير

الأمنية“.

مشددا على “اهمية مساندة المفوضية في مهامها من خلال مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع وكذلك حماية الناخب بالدرجة الأولى والاهتمام بحراسة المكاتب والمخازن لاحتوائها على مواد حساسة وايضا حماية مراكز التسجيل والفرق

الجوالة”.

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