2021/03/16 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، الدبلوماسي الموريتاني، القاسم وان، ممثلا خاصا جديدا له، ورئيسا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لإحلال الاستقرار في مالي (مينوسما)، وذلك خلفا للرئيس الحالي للبعثة الديبلوماسي التشادي محمد صالح النظيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين دبلوماسي موريتاني على رأس بعثة الأمم المتحدة في مالي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين دبلوماسي موريتاني على رأس بعثة الأمم المتحدة في مالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).