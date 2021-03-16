مجلس النواب : جلسة اليوم ستتضمـن التصويت بالمجمل على القانون الجديد للمحكمة الاتحاديـة او على تعديل القانون

2021/03/16 | 03:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت رئاسة مجلس النواب ، ان جلسة مساء اليوم الثلاثاء ، ستتضمـن التصويت بالمجمل ، اما على القانون الجديد للمحكمة الاتحادية او على تعديل القانون ./انتهى5

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