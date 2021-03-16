2021/03/16 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، والملياردير الأغنى في العالم، إيلون ماسك، الاثنين، لقبا ومنصبا رسميا إضافيا جديدا له يحمل اسم "ملك التقنية" أو تكنوكينغ.

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