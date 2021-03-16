فنزويلا تعلن عدم التصريح باستخدام لقاح أسترازينيكا 

2021/03/16 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، دلسي رودريغيز، الاثنين، إن بلادها لن تمنح لقاح أسترازينيكا التصريح اللازم لاستخدامه في تطعيم سكانها ضد مرض كوفيد-19.

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