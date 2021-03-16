"خطيئة".. بيان الفاتيكان عن زواج المثليين يفجر الجدل

2021/03/16 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وصف بابا الفاتيكان زواج المثليين بأنه خطيئة، رافضا مباركته، جدلا داخل الأوساط الكنسية الكاثوليكية، حيث شكل الأمر صدمة لدى البعض، في حين رحب به آخرون.

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