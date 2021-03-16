قبل لقاء بايدن.. رئيس وزراء اليابان يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

2021/03/16 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وذلك قبل لقاء متوقع بالرئيس الأميركي، جو بايدن، الشهر المقبل

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