"عمل قسري ممنهج".. مطالبة بوقف استيراد منتجات الطاقة الشمسية من إقليم شينجيانغ الصيني

2021/03/16 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب أكبر اتحاد للعمال في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس، فرض حظر على واردات منتجات الطاقة الشمسية من منطقة شينجيانغ الصينية، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

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