رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح كورونا قبل لقاء بايدن

2021/03/16 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بايونتيك" للوقاية من كوفيد-19 اليوم الثلاثاء، وذك استعدادا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل.

ويعد سوغا، أول مسؤول حكومي ياباني يتلقى اللقاح علنا، وسيجري تطعيم من 80 إلى 90 مسؤولا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل.

كما سيصبح سوغا أول زعيم دولي يلتقي بايدن بعدما تولى الرئاسة.

المصدر: روسيا اليوم

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