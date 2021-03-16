"أمر غير عادي".. موجات الحر والجفاف في أوروبا هي "الأكثر تطرفا" منذ 2000 عام

2021/03/16 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن موجات الجفاف الشديدة وموجات الحر في أوروبا منذ 2014 هي الأكثر تطرفا منذ أكثر من 2000 عام.

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