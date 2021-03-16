2021/03/16 | 08:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر الرئيس العراقي، برهم صالح، جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام العراقي البائد، داعيا لانصاف الضحايا وإعادة الاعمار....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى ’حلبجة’.. الرئيس العراقي يستذكر المجزرة ويدعو لانصاف الضحايا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى ’حلبجة’.. الرئيس العراقي يستذكر المجزرة ويدعو لانصاف الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).