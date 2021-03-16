السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة في أجوائها

2021/03/16 | 08:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط في السعودية، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان حركة "أنصار الله" في اليمن، عن استهداف قواتها لمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة.

من جانبه، أكد التحالف العربي مساء الاثنين، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين صوب خميس مشيط، مشيرا إلى أنهما سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

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