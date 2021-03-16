2021/03/16 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

560 مشاهدة

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، قصة العقد الأغلى في العالم والذي ارتدته مؤخرا، مؤكدة أن العقد غير مخصص للبيع مطلقا، وأن قصته تعود إلى الممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.

وقامت دار كارتييه للمجوهرات عام 1975 بتصميم عقد على هيئة التمساحين، واستغرق تصميمه مدة شهرين، ليصبح من أندر المجوهرات على مستوى العالم.

وأشارت صبري إلى أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة على مستوى العالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان.

والعقد مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض، مغطى بـ1023 ماسة صفراء و1060 فص زمرد كولومبي نادر وياقوت خاص لعيون التماسيح، وأبرز ما يميز هذا العقد هو إمكانية فصلهما ليصبح كل منهما بروش منفصل.

وقبل وفاتها بفترة قررت ماريا بيع مجوهراتها ليشتري دار Panthere de Cartier بـ 20 مليون دولار ليصبح أغلى عقد بالعالم وغير معروض للبيع.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما قصة العقد الذي ارتدته ياسمين صبري؟ وكم ثمنه؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما قصة العقد الذي ارتدته ياسمين صبري؟ وكم ثمنه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).