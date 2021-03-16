برشلونة يقسو على هويسكا ويرتقي للوصافة مؤقتاً

2021/03/16 | 08:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه للفوز على ضيفه هويسكا 4-1،الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبمشاركته في مباراة، عادل ميسي رقم زميله السابق والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز، في عدد المباريات مع الفريق الكاتالوني، برصيد 767 مباراة.

وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 13، قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول سجل رافا مير هدف هويسكا الوحيد من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 53 سجل أوسكار مينجويزا الهدف الثالث لبرشلونة بمساعدة ميسي، الذي تكفل بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي.

واستفاد برشلونة جيداً من تعثر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه خيتافي سلباً السبت، فشدد الخناق عليه مقلصاً الفارق بينهما إلى أربع نقاط، واستعاد فارق النقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز بصعوبة على ضيفه إلتشي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.



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